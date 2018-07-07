خالد: إسرائيل تمنع الناشط السويدي "لادرا" من الوقوف على حقيقة جرائمها

رام الله - دنيا الوطنعلّق الدكتور تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي للناشط في مجال حقوق الانسان المواطن السويدي بنجامين لادرا دخول الأراضي الفلسطينية قائلاً: سلطات الاحتلال تمنع مواطنًا سويدياً من الوقوف على حقيقة جرائمها.وأضاف خالد: المواطن السويدي، اسمه بنجامين لادرا، ناشط في الدفاع عن حقوق الانسان اراد التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني فسار على قدميه مسافة تجاوزت 4800 كيلومترًا قطعها في 11 شهرًا.وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية، تناصب حقوق الانسان العداء كموقف رسمي ثابت، بدءًا بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وانتهاء بالنشطاء الأجانب المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال كالمواطن السويدي لادرا.وختم تيسير خالد حديثه قائلًا: لهذا منعته سلطات الاحتلال من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 عبر معبر الكرامة أو جسر (أللنبي) على الجانب الأردني، حتى لا يرى بأم عينه فظاعة نظام (الأبارتهايد) والتطهير العرقي، الذي تبنيه إسرائيل في عموم فلسطين.