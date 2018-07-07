القواسمي يَردُّ على أبو مرزوق: عزام تَكلَّم سياسة وأنت نَطقت كُفراً

رام الله - دنيا الوطن

رد الناطق باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، والذي وجه رسالة إلى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد.





وقال القواسمي، عبر (فيسبوك): "عزام تكلم سياسة، وأنت نطقت كُفراً"، مضيفاً: "ذكرني حديث أبو مرزوق بالمراهقين السياسيين والأطفال الذين يردحون، فعزام الأحمد تكلم سياسة، قد يعجب وقد لا يعجب البعض، وتحدث عن وجهة نظر حركة فتح من الانقلاب وما يجري، ومن ضرورة أن يتحرك الشعب في غزة ضد سلطة الأمر الواقع في غزة".





وأضاف: "كلام عزام رأي سياسي بامتياز، وأبو مرزوق رد بالتخوين المباشر، أنا بقلك يا أبو مرزوق عيب عليك، وخلي شوية أخلاق"، وفق تعبيره.





وتابع: "أرى وأشم في كلامك دائماً سماً وحقداً وحباً في الانقسام، وأرى في وجهك وجه الحاقدين المحترفين للنفاق، وشركاؤنا يا أبو مرزوق هم أبناء الشعب والوطنيون، وكفى بالله حسيباً والله يهديك ويصلح حالك وذات البيين".





يذكر، أن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، وجه رسالةً لعزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، قائلاً: "على مهلك يا عزام".



وأضاف أبو مرزوق: على مهلك يا عزام.. مرة بدك تسيطر ولو على دبابة (إسرائيلية)، ومرة بفصائل المنظمة، التي ترفض مشاركتها بالحوار، وصولاً للوحدة الوطنية".

وتابع: "اليوم بدك تخوض بها معركة ضد حماس، نصيحتي بتحرير الضفة أولاً ومنع شركائك من الاستيلاء على (الخان الأحمر) أم تريد إخبارنا بفشل الإجراءات، وترغب بخوض مغامرة أخرى".





