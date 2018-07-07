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نشطاء عرب عن الزلزال القادم: "راضيين بالزلزال.. والزلزال مش راضي بينا"

نشطاء عرب عن الزلزال القادم: "راضيين بالزلزال.. والزلزال مش راضي بينا"
خاص دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية خفيفة شمال الجليل المحتل، وهذه الهزة هي الثالثة من نوعها، التي سجلتها دوائر الأرصاد الجوية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، وانهالت بعدها التعليقات الساخرة على هذه الهزات في الشارع العربي.

وتفاعل النشطاء مع الخبر بسخرية، وقال أحدهم: "راضيين بالزلزال.. والزلزال مش راضي بينا"، وأضاف آخر: "هذه الأرض محتاجة أغنية هزي بخصرك هزي، فهي ترقص على الموت"، وقالت أخرى: "خبراء مين دا طلع 3.5 درجة يعني مايوقعش عشة، احنا عايزين واحد يكون محترم كده من عينة 8 - 9 درجات حاجة زي دي".

وتمنت إحدى النشاطات في تغريدة لها، أن يضرب هذه البلاد البائسة زلزال ليغير هذا الواقع السيئ، وأيدتها بالقول إحدى صديقاتها وقالت: "اللهم زلزال يخرجني من هذه الخرابة".

واستكمالاً لحملة الأدعية التي انتشرت على (فيسبوك)، قال أحد النشطاء: "اللهم زلزال قوي يدمرنا تدمير، ونخلص من جماعة مقصودة".

وعبرت الناشطة عفاف حسيني عن استيائها من عدم تمكنها من سماع الإحدى عشرة هزة أرضية، متسائلة "كلكم هيك ولابس أنا"، كما تساءلت إحدى الناشطات على موقع (تويتر)، "حدا حاس بالزلزال، ولاهودي الجيران يلي فوقي". 

"الجغرافيا تُصاب باللعنات" استهلت غالية قباني، تغريدتها بإيمانها أن الجغرافيا تلعن كما البشر، فالبلاد العربية لاينقصها هزات أرضية، أما الناشط باسل جمعة، فقال في تغريدة له: "مؤيدي النيزك العظماء، يبدو أنه اللي جاي زلزال".

وبعيداً عن السخرية، ربط الناشط أحمد حجازي الهزات الأرضية بالأحداث السياسية معلقاً: "اقترب الزلزال المصطنع الذي يعده علماء إسرائيل لهدم الأقصى، الذي تخلخلت أساساته أصلاً بالأنفاق (قنبلة ارتجاجية)، "أما الناشطة مريم الأيسي، فدعمت رأيها بتحليل للدكتور صالح الرقب، في أحد كتبه، بأن الفترة القادمة، ستشهد مؤمرات، من ضمنها اصطناع زلزال لهدم الأقصى.













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