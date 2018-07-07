حفل زفاف سعودي يتحول إلى "عرس كروي"

رام الله - دنيا الوطن

لبى عريس سعودي، رغبة الحضور بتخصيص ركن بصالة الأفرح، يحوي شاشة عرض لحضور مباراة منتخبي بلجيكا والبرازيل، والتي انتهت بخروج منتخب السامبا من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم 2018.



وقالت وسائل إعلام سعودية، إن العريس محمد القرشي، وفر شاشة العرض؛ لمشاهدة المباراة، بعد أن تزامن موعد المباراة مع مراسم زفافه، موضحة: أن الحضور اصطفوا أمام الشاشة لمدة 90 دقيقة وعبروا عن سعادتكم لمشاركة العريس فرحته، وعدم تفويت المباراة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وعبر العريس السعودي عن شكره للحضور بعد انتهاء المباراة، مبيناً أن فكرة توفير شاشة لنقل المباراة، جاءت لأهمية المباراة؛ ولتمكين الحضور من مشاهدتها داخل القاعة؛ لإدخال السرور والبهجة في نفوسهم.