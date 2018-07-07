عربي

حفل زفاف سعودي يتحول إلى "عرس كروي"

حفل زفاف سعودي يتحول إلى "عرس كروي"
رام الله - دنيا الوطن
لبى عريس سعودي، رغبة الحضور بتخصيص ركن بصالة الأفرح، يحوي شاشة عرض لحضور مباراة منتخبي بلجيكا والبرازيل، والتي انتهت بخروج منتخب السامبا من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم 2018.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن العريس محمد القرشي، وفر شاشة العرض؛ لمشاهدة المباراة، بعد أن تزامن موعد المباراة مع مراسم زفافه، موضحة: أن الحضور اصطفوا أمام الشاشة لمدة 90 دقيقة وعبروا عن سعادتكم لمشاركة العريس فرحته، وعدم تفويت المباراة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وعبر العريس السعودي عن شكره للحضور بعد انتهاء المباراة، مبيناً أن فكرة توفير شاشة لنقل المباراة، جاءت لأهمية المباراة؛ ولتمكين الحضور من مشاهدتها داخل القاعة؛ لإدخال السرور والبهجة في نفوسهم.

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. مئات المغربيات يُمارسن مهنة (المأذون الشرعي)

لأول مرة.. مئات المغربيات يُمارسن مهنة (المأذون الشرعي)

رسمياً.. تونس تَردُّ على دعوة إلغاء الحج لهذا العام

رسمياً.. تونس تَردُّ على دعوة إلغاء الحج لهذا العام

(الحوت الأزرق) ومثيلته (مريم) يحصدان فتاتين عربيتين.. تفاصيل مؤلمة

(الحوت الأزرق) ومثيلته (مريم) يحصدان فتاتين عربيتين.. تفاصيل مؤلمة

السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق على جازان

السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق على جازان

إسرائيل تهدد باجتياح الحدود السورية

إسرائيل تهدد باجتياح الحدود السورية

وفد عسكري إماراتي زار إسرائيل سراً لهذا السبب

وفد عسكري إماراتي زار إسرائيل سراً لهذا السبب

الجيش السوري يسطر على جزء من الحدود مع الأردن ويتجه لمعبر (نصيب)

الجيش السوري يسطر على جزء من الحدود مع الأردن ويتجه لمعبر (نصيب)

مصرع 13 شخصا وإصابة 6 في حادث مروري بمصر

مصرع 13 شخصا وإصابة 6 في حادث مروري بمصر

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

شاهد: جماهير غفيرة تُشيّع جثمان الشهيد محمد أبو حليمة

شاهد: جماهير غفيرة تُشيّع جثمان الشهيد محمد أبو حليمة

التربية والصحة تؤكدان الجاهزية للبدء باستقبال طلبات الالتحاق لكلية الطب الحكومية بالخليل

التربية والصحة تؤكدان الجاهزية للبدء باستقبال طلبات الالتحاق لكلية الطب الحكومية بالخليل

الهيئات الدينية في القدس: لا صلاحية لـ(نتنياهو) بالتدخل في شؤون القدس

الهيئات الدينية في القدس: لا صلاحية لـ(نتنياهو) بالتدخل في شؤون القدس

الوطنية موبايل تُطلق حملة للترحيب بالمغتربين الوافدين إلى فلسطين

الوطنية موبايل تُطلق حملة للترحيب بالمغتربين الوافدين إلى فلسطين

الاحتلال يستجوب محافظ الخليل بعد اقتحام منزله

الاحتلال يستجوب محافظ الخليل بعد اقتحام منزله

‎وفد طبي تخصصي فرنسي يصل إلى غزة

‎وفد طبي تخصصي فرنسي يصل إلى غزة

الحكومة تشكر الناشط السويدي لادرا لمواقفه المنحازة للحق ولنضاله من اجل السلام

الحكومة تشكر الناشط السويدي لادرا لمواقفه المنحازة للحق ولنضاله من اجل السلام

فتح: انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب انتصار للوحدة الوطنية

فتح: انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب انتصار للوحدة الوطنية

منوعات

فيديو: مأذون المشاهير يكشف عن خفايا زيجات الفنانين المصريين

فيديو: مأذون المشاهير يكشف عن خفايا زيجات الفنانين المصريين

رد صادم من أرملة محمود عبدالعزيز على فجر السعيد بعد سخريتها من صورتها

رد صادم من أرملة محمود عبدالعزيز على فجر السعيد بعد سخريتها من صورتها

صور: مفاجأة.. إيمان العاصي تصدم جمهورها بفُستان مكشوف

صور: مفاجأة.. إيمان العاصي تصدم جمهورها بفُستان مكشوف

سلاف فواخرجي تُفجع بأُنس قلبها

سلاف فواخرجي تُفجع بأُنس قلبها

عادل إمام يرفض إلتقاط صورة مع قصي خولي ويُحرجه

عادل إمام يرفض إلتقاط صورة مع قصي خولي ويُحرجه

بعد 4 أشهر فقط من زواجها.. رضيع في أحضان شيرين يثير الجدل

بعد 4 أشهر فقط من زواجها.. رضيع في أحضان شيرين يثير الجدل

شعر أصفر ولحية.. لوك عمرو دياب الجديد يحدث ضجة

شعر أصفر ولحية.. لوك عمرو دياب الجديد يحدث ضجة

بصورة جديدة من شهر العسل.. رسالة صارمة من عُكاشة لمنتقدي زواجه

بصورة جديدة من شهر العسل.. رسالة صارمة من عُكاشة لمنتقدي زواجه

صور: صبا مبارك في ملابس جريئة.. كما لم تراها من قبل

صور: صبا مبارك في ملابس جريئة.. كما لم تراها من قبل

فيديو: طلاق أحلام يتصدّر مواقع التواصل الإجتماعي.. وهكذا ردّت

فيديو: طلاق أحلام يتصدّر مواقع التواصل الإجتماعي.. وهكذا ردّت

عربي

رسمياً.. تونس تَردُّ على دعوة إلغاء الحج لهذا العام

رسمياً.. تونس تَردُّ على دعوة إلغاء الحج لهذا العام

(الحوت الأزرق) ومثيلته (مريم) يحصدان فتاتين عربيتين.. تفاصيل مؤلمة

(الحوت الأزرق) ومثيلته (مريم) يحصدان فتاتين عربيتين.. تفاصيل مؤلمة

إسرائيل تهدد باجتياح الحدود السورية

إسرائيل تهدد باجتياح الحدود السورية

وفد عسكري إماراتي زار إسرائيل سراً لهذا السبب

وفد عسكري إماراتي زار إسرائيل سراً لهذا السبب