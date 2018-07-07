شؤون فلسطينية

التربية والصحة تؤكدان الجاهزية للبدء باستقبال طلبات الالتحاق لكلية الطب الحكومية بالخليل

التربية والصحة تؤكدان الجاهزية للبدء باستقبال طلبات الالتحاق لكلية الطب الحكومية بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارتا الصحة والتربية والتعليم العالي الجاهزية التامة للبدء باستقبال طلبات التحاق الطلبة الراغبين بالتسجيل في كلية الطب الحكومية بالخليل، وذلك وفق الآلية التي أعلنت عنها الوزارتان مسبقاً.

وذكرت الوزارتان في البيان الصادر عنهما اليوم، أن إنشاء هذه الكلية في الخليل قد تم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 27-3-2018، إذ قامت الوزارتان بإعداد كافة الترتيبات والدراسات والخطط اللازمة لضمان انطلاق هذه الكلية وفق الأصول الأكاديمية والإدارية والفنية.

وفي هذا السياق؛ اكدت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة أنها لم تمنح أي اعتماد لفتح كلية طب في محافظة الخليل، وأن الاعتماد الوحيد الممنوح هو لكلية الطب الحكومية، وهي –بالتالي- تحذر الطلبة من التسجيل في أية مؤسسات غير مرخصة أو في أية برامج غير معتمدة، وتدعو الطلبة إلى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة(www.aqac.mohe.gov.ps) للاطلاع على المؤسسات والبرامج المعتمدة.

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