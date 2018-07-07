لأول مرة.. مئات المغربيات يُمارسن مهنة (المأذون الشرعي)

رام الله - دنيا الوطن

كشفت نتائج مسابقة للتوظيف في مهنة المأذون الشرعي (العدول) بالمغرب، تمكن الإناث من الحصول على ربع الفرص المتاحة للوظيفة، وذلك في أول مرة يُسمح لهنّ بممارستها.



وحسب ما أورد موقع (يوم 24)، فإن نتائج الاختبارات، كشفت أن النساء تمكنّ من الظفر بربع مقاعد الناجحين، البالغ عددهم ثلاثة آلاف و68 ناجحاً.ونقل الموقع عن الكاتب العام لجمعية العدول الشباب (غير حكومية)، عبد الرزاق بويطة، أن هذه النتائج تأتي في أول امتحان تقدمت له النساء لمهنة العدول، التي كانت حكرًا على الرجال.وقال: إنهم تلقوا النتائج بترحيب كبير، مشيرًا إلى أن الجمعية والهيئة الوطنية للعدول (غير حكومية)، رحّبتا بذلك منذ إطلاق الأوامر الملكية الخاصة بهذا الشأن.ومطلع العام الجاري، قرر العاهل المغربي محمد السادس، السماح للمرأة، لأول مرة، بالعمل بمهنة عدل، التي تعنى بتحرير عدد من العقود، أبرزها الزواج والطلاق والميراث.