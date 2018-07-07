دولي

رئيس الفلبين: مُستعد للاستقالة إذا أثبتم وجود إله والتقطتم معه (سيلفي)

رئيس الفلبين: مُستعد للاستقالة إذا أثبتم وجود إله والتقطتم معه (سيلفي)
رئيس الفلبين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إنه مستعد لتقديم استقالته، إذا أثبت أحد وجود إله للكون، مضيفاً: "أين هو منطق وجود إله"، حسب تعبيره.

وأضاف دوتيرتي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي): "إذا كان هناك شخص واحد يستطيع إثبات أنه قادر على التحدث مع الرب ورؤيته من خلال صورة أو التقاط (سيلفي) معه، سأستقيل فوراً"، وفق قوله.

والأسبوع الماضي، تسببت تصريحات مماثلة لدوتيرتي في إثارة انتقادات لاذعة له من بعض حلفائه السياسيين، كما وصفه أحد الأساقفة الكاثوليك بأنه مريض نفسياً.

في المقابل، دافع المتحدث الرئاسي هاري روكي، عن تصريحات دوتيرتي قائلاً: "الرئيس له الحق في التعبير عن رأيه بشأن الدين".

وكشف روكي عن أن تصريحات دوتيرتي "تأتي على خلفية تعرضه لاعتداء جنسي في صغره على يد كاهن مسيحي".

ويشار إلى أن نحو 80% من سكان الفلبين البالغ تعدادهم نحو 103 ملايين نسمة، يعتنقون المسيحية، إلى جانب ما يتراوح بين 5 و10% يعتنقون الإسلام.

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