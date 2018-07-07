الهيئات الدينية في القدس: لا صلاحية لـ(نتنياهو) بالتدخل في شؤون القدس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئات الدينية في مدينة القدس المحتلة، اليوم، السبت، بياناً، أكدت فيه ألا صلاحية لـ (نتنياهو) بالتدخل في شؤون القدس.ويأتي البيان رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام هذا الأسبوع، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أصدر "قراراً" يسمح بموجبه بـ "دخول" الوزراء ونواب الكنيست للأقصى المبارك!وجاء في البيان: "نحن في الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة في القدس، ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى في القدس، إزاء ذلك نؤكد ما يأتي:أولاً: إن إدارة المسجد الأقصى المبارك منوطة بالمسلمين وحدهم، وتمثلهم دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، صاحبة الاختصاص والصلاحية.ثانياً: لا يملك رئيس وزراء الاحتلال، أن يُصدر قراراً بالسماح للوزراء ولنواب الكنيست بدخول الأقصى المبارك، فذلك ليس من شأنه، وليس لديه أي صلاحية بذلك، وليس صاحب اختصاص بالسماح أو عدمه، لذا فإن قراره اللامسؤول هو باطلٌ لاغٍ ولا يُعتد به.ثالثاً: نحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي توتر يحصل في الأقصى المبارك أو في مدينة القدس، نتيجة قراره اللامسؤول.رابعاً: نؤكد للمرة تلو الأخرى، بأن الأقصى للمسلمين وحدهم، وأن أي اعتداء أو تجاوز من قبل سلطات الاحتلال ضد الأقصى لن يكسبهم أي حق فيه.خامساً: نؤكد المطالبة المتكررة والسابقة بضرورة إعادة مفتاح باب المغاربة، الذي اغتصبه جيش الاحتلال منذ عام 1967.سادساً: نؤكد أيضاً وجوب الالتزام بالوضع الراهن الذي كان عليه المسجد الأقصى المبارك دينياً وتاريخياً منذ عام 1967.وخُتم البيان بالتأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، مسجد إسلامي بقرار رباني، وبحماية المرابطين إلى يوم الدين.