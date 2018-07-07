شؤون فلسطينية

الزق: المس برواتب موظفى الحكومة خطيئة سياسية وإنسانية بامتياز

الزق: المس برواتب موظفى الحكومة خطيئة سياسية وإنسانية بامتياز
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطنى، وسكرتير جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى قطاع غزة، ضرورة الوقف الفوري لإجراءات المس برواتب الموظفين، وتحديداً رواتب الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، التي تعتاش منها عائلاتهم.

وأوضح الزق، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الإجراء الغريب، يتناقض والقيم الوطنية والإنسانية التي رافقت مسيرة ثورتنا الفلسطينية، التي أكرمت دوماً أبطالنا الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأشار الزق، إلى أن الأسرى هم طليعة شعبنا المناضل، الذين تقدموا الصفوف، وضحوا بأغلى ما لدى الإنسان، بحريتهم، وشكلوا دوماً رافعة حقيقية لنضال شعبنا، حتى وهم داخل السجون الإسرائيلية، وكانوا دوماً نموذجاً ومدرسة في نضالاتهم ضد الإجراءات الفاشية بحقهم من إدارة السجون، لهذا لا يجب أن نكافئهم بالمس برواتهم التي تعتاش عليها عائلاتهم.

وأضاف أن الوقت قد حان، لمراجعة نقدية عاجلة لمجمل سياسة المس برواتب موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث بات واضحاً بأنها لا تُؤثر مطلقاً على من صنع الانقسام، حيث ينحصر تأثيرها على موظفي الحكومة الفلسطينية، وعلى الأسرى وتسبب مأساة إنسانية لهم ولأسرهم، التي باتت على شفا الانهيار الاقتصادي، من حيث عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من حياة كريمة لهم ولأطفالهم.

وطالب بضرورة الوقف الفوري لتلك الإجراءات، التي تمس الموظفين والأسرى، وإعادة كافة حقوقهم المالية، التي تم انتهاكها بشكل غير قانوني وغير إنساني.

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