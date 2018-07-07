بحر: لن نقبل بتبديل أي جزء من أرضنا تمهيداً للمشاريع الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة: إن المجلس التشريعي، يرحب بأي مساعدات إنسانية للتخفيف عن شعبنا، ولكن لن تكون هذه المساعدات مقابل أي ثمن سياسي.واستنكر د. بحر، خلال حفل نظمته حركة الأحرار بمقرها بغزة في الذكرى الـ 11 لانطلاقتها قرار ترامب بوقف المساعدات الإنسانية التي تقدمها لـ (أونروا) والتي تأتي في إطار إنهاء قضية اللاجئين، تمهيداً لـ (صفقة القرن) التي يحاول من خلالها إنهاء القضية الفلسطينية، وقال: "شعبنا ومقاومته لن تسمح بتمرير صفقة القرن".وأكد، أنه من حق شعبنا الدفاع عن حقوقه وأرضه ومقدساته، بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال، وهذا كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وقال: "من حق شعبنا إنشاء ميناء ومطار، وتقديم المساعدات الإنسانية له، ولكن هذا كله لن يكون مقابل التنازل عن أي حق من حقوق شعبنا، ولن ندفع مقابله أي ثمن سياسي".وتابع قائلاً: "لا يمكن أن نقبل بتبديل أي جزء من أرضنا بأرض أخرى، تمهيداً لأي مشاريع أمريكية أو إقليمية في المنطقة"، مشدداً على أن شعبنا، يقاوم من أجل استرداد أرضنا فلسطين وليس إبدالها بأي أرض أخرى".وأكد في ختام حديثه، أن المقاومة الفلسطينية، لن تبرم أي صفقة تبادل أسرى جديدة قبل الإفراج عن معتقلي (صفقة شاليط) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم.