(ناتو) يُبدي تخوفه من القمة الأمريكية- الروسية

رام الله - دنيا الوطن

يشعر نواب وخبراء أمن ألمان، بقلق متزايد من احتمال أن يتخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إجراءات غير متفق عليها مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.







وأضاف باير، أن اجتماع القمة، الذي عقده ترامب في الآونة الأخيرة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، في سنغافورة، أثار مخاوف من أن الرئيس الأميركي، سيعطي فرصة لبوتين كي "يخدعه" في هلسنكي.

وقال منسق العلاقات عبر الأطلسي في الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، بيتر باير: إنه لم يتم ضم دول حلف شمال الأطلسي في التخطيط لاجتماع قمة ترامب وبوتين في هلسنكي يوم 16 تموز/ يوليو الجاري، وفق ما أوردت قناة (العربية).وأوضح باير، أن "هناك مخاوف متزايدة في التحالف بشأن الاتفاقيات التي يمكن أن يتوصل إليها بوتين وترامب"، فيما يستعد ترامب للتوجه الثلاثاء إلى أوروبا، حيث يعقد اجتماعات مع حلفاء الولايات المتحدة، بحلف شمال الأطلسي في بروكسل، كما يزور بريطانيا قبل عقد اجتماع مع بوتين.وأشار إلى أن "كيم لم يقدم سوى وعود حتى الآن، لا نعرف ما إذا كان قد توقف عن تخصيب اليورانيوم، ترامب فقط هو الذي وصف القمة بأنها ناجحة".