بسبب موجة حر.. وفاة (54) كندياً في منطقة كيبيك

رام الله - دنيا الوطن

توفي (54) شخصاً في منطقة كيبيك بكندا، الأسبوع الماضي، وذلك بسبب موجة حر تضرب شرق كندا منذ نهاية منذ الجمعة.





وقالت السلطات المحلية، وفق ما أورد موقع (الإمارات اليوم): إنه تم إحصاء 28 حالة وفاة، بسبب تلك الموجة الشديدة من الحر في مونتريال الكبرى.







وأوضحت، أن حالات الوفاة الأخرى، تم رصدها في جنوب غرب المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية، حيث إنه من المتوقع، أن تعود درجات الحرارة في شرق كندا إلى معدلاتها الموسمية، اعتباراً من السبت بعد أسبوع من الحر الشديد.







وأشارت إلى أنه بناء على الأرصاد الجوية، فمن المتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها في الساعات المقبلة".