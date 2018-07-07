دولي

ملياردير أمريكي يعرض فكرة مبتكرة لإنقاذ (أطفال الكهف) في تايلاند

ملياردير أمريكي يعرض فكرة مبتكرة لإنقاذ (أطفال الكهف) في تايلاند
رام الله - دنيا الوطن
عرض الملياردير الأمريكي، إلون موسك، تقديم المساعدة لإخراج فتية تايلانديين، علقوا داخل كهف في البلاد منذ الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي.

وقام موسك بإرسال فريق مهندسين وخبراء من شركتيه "سبيس إكس" الفضائية و"بورينج" المتخصّصة في حفر الأنفاق إلى تايلاند، لتطبيق فكرته.

ونقلت (سكاي نيوز عربية)، عن صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، قولها: إن موسك؛ يعتزم إخراج 12 من الفتية العالقين مع مدربهم، من خلال تركيب أنبوب "نايلون" داخل الكهف.

وتقوم فكرة موسك؛ على توفير أنبوب يصل قطره إلى متر واحد، حيث سيجري نفخه بالأوكسجين، مشكلاً نفقاً هوائياً تحت مياه الكهف.

وواجهت السلطات التايلاندية مصاعب في إخراج الفريق المدرسي، وأثيرت مخاوف من بقائهم عدة أشهر داخل الكهف من جراء احتمال هطول المطر في هذه الفترة من السنة، وتراجع مستوى الأوكسجين في المكان.

ولقي عنصر سابق من البحرية التايلندية مصرعه داخل الكهف، الجمعة، بعد أن فقد الوعي، إثر دخوله المكان؛ لوضع اسطوانات أوكسجين على طريق خروج محتمل.

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