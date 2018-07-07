الوطنية موبايل تُطلق حملة للترحيب بالمغتربين الوافدين إلى فلسطين

أطلقت شركة الوطنية موبايل، إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، حملة جديدة مميزة، مخصصة للمغتربين والزوار القادمين إلى فلسطين، مما يمكنهم من البقاء على تواصل مع الأهل داخل فلسطين وخارجها، من خلال 25 جيجا إنترنت، ودقائق لا محدودة تجاه الوطنية موبايل، و200 دقيقة تجاه كل الشبكات، بالإضافة إلى 1000 دقيقة اتصال دولية، و1000 رسالة.





وعن أسباب إطلاق هذه الحملة، "سوبر زوار"، يعقب مدير عام الاتصالات التسويقية في الوطنية موبايل شادي القواسمي: "إن الوطنية موبايل وكما عهدها الجميع سباقة بالحملات والعروض دومًا، وخلال هذه الفترة من العام، نسعد دومًا لاستقبال أهلنا المغتربين المقيمين خارج فلسطين، عند عودتهم لزيارة الوطن وعائلاتهم، لذلك خصصنا لهم حملة تتناسب مع احتياجاتهم للبقاء على تواصل داخل فلسطين وخارجها؛ لتكون هذه الحملة عبارة عن ترحيب بهم من قبل الوطنية موبايل في وطنهم فلسطين".





يذكر، أن هذه الحملة تأتي ضمن رؤية شركة الوطنية موبايل القائمة على تقديم أفضل خدمة بأفضل الأسعار للمشترك الفلسطيني، إيمانًا منها بأن المشترك يستحق الأفضل دومًا، ويمكن الاستفادة من هذه الحملة، وباقي عروض وحملات الوطنية موبايل، من خلال زيارة نقاط بيع ووكلاء الوطنية موبايل المعتمدين.

رام الله - دنيا الوطن