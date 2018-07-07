بقوة سبع درجات.. زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل ويقتل المئات

رام الله - دنيا الوطن

قال الخبير الجيولوجي الإسرائيلي، أرئيل هايمان، إن السؤال لم يعد هل ستقع هزة أرضية، سيُقتل فيها المئات في إسرائيل؟ بل متى ستقع هذه الهزة، التي لا شك أنها قادمة؟



وأضاف الخبير الإسرائيلي، وفق ما أورد موقع (واللاه): "هذه الهزة قد تكون بقوة 6- 7 درجات وربما أكثر، كما حدث في إيلات قبل عدة سنوات".



وأوضح، أن الخطر ليس محصوراً في الشمال، فالهزات الأرضية تقع في المناطق التي يتحرر فيها الضغط في طبقات الأرض، والهزة الأخيرة القوية التي ضربت البلاد كانت بقوة 7.2 درجات وقعت في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1995، وضربت إيلات جنوباً.



وقدر خبراء إسرائيليون، أن أكثر من 80 ألف مبنى يزيد ارتفاعها على ثلاثة طوابق لا تتوافق مع شروط البناء المقاوم للزلازل الشديدة، ستنهار في حال وقوع هزة أرضية قوية.



وحسب تقديرات الخبراء الإسرائيليين فإن 7000 شخص، سيلقون مصرعهم، فيما سيصاب نحو 9000 شخص بجروح متوسطة إلى خطيرة، وسيجد 170 ألف شخص أنفسهم دون مأوى، إذا وقعت الهزة الأرضية الكبيرة.







يذكر، أن عدد من الهزات الأرضية ضربت شمال إسرائيل خلال الأيام الماضية، خاصة شمال شرقي بحيرة طبريا، التي تعتبر مراكزاً للزلازل التي وقعت حتى اللحظة.





وتقع المنطقة التي تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وإسرائيل في حفرة الانهدام الآسيوي- الإفريقي، وهي صدع جيولوجي كبير يمتد على مسافة 6000 كيلومتر، بدءاً من مناطق جنوب تركيا في الشمال، وحتى كينيا في الجنوب، عابراً بلاد الشام والبحر الأحمر وخليج عدن إلى عمق الأراضي الإفريقية.