الاحتلال يستجوب محافظ الخليل بعد اقتحام منزله

رام الله - دنيا الوطناستجوبت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت محافظ الخليل كامل حميد بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم.وأفادت مصادر محلية من البلدة باقتحام قوّة عسكرية منزل حميد في منطقة واد شاهين، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، واحتجازه واستجوابه قبل الانسحاب.واندلعت مواجهات متفرقة بين الشّبان وقوّات الاحتلال في محيط منزل حميد، أطلقت خلالها قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية.