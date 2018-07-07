شؤون فلسطينية

‎وفد طبي تخصصي فرنسي يصل إلى غزة

‎وفد طبي تخصصي فرنسي يصل إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد طبي تخصصي من "تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا- فرع فرنسا" إلى قطاع غزة عبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

ويضم الوفد 5 أطباء، هم رئيس فرع التجمع في فرنسا، واستشاري جراحة المسالك البولية نزار بدران، واستشاري الفشل الكلوي حافظ الفاسي، والممرضة مارلين هيرفي، واستشاري جراحة الأوعية الدموية اليكسندر كارسنتي، واستشاري المخ والأعصاب باريش توراك.

وأوضح التجمع، أن زيارة الوفد تتم بمتابعة وتمويل من مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين (PCRF)، وأن مدتها أسبوعًا كاملًا موزعة على المستشفى الأوروبي، ومستشفى ناصر في خان يونس، ومستشفى الشفاء الطبي في غزة.

‎وذكر أن زيارة الوفد، تأتي في إطار تطوير كفاءات الأطباء والممرضين في القطاع في تخصصات مختلفة منها علاج الفشل الكلوي، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة سرطان المسالك البولية.

‎بدوره، قال بدارن: إن زيارة الوفد، تأتي ضمن مشروع متكامل وبرنامج طبي مستدام، بدأه التجمع منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

وبين أن المشروع، يهدف إلى إرسال وفود طبية متخصصة لعلاج الحالات المرضية الصعبة، وتدريب الأطباء الفلسطينيين في مجالات الجراحة التخصصية المختلفة، وعقد دورات تدريبية للأطباء في فلسطين لنقل الخبرة إليهم عن قُرب.

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