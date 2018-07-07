أبو مرزوق للأحمد: على مهلك يا عزام وهذا ما تريده حماس

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن حركته تريد دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، ومصالحة فلسطينية ناجزة، عنوانها الوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة الاحتلال، كما تريد رفع الحصار، وإلغاء الإجراءات، وحل مشاكل غزة.





وأوضح أبو مرزوق، في تغريدة له على (تويتر)، أن حماس ترفض دولة في غزة، وفصل القطاع عن الضفة الغربية، وما يسمى (صفقة القرن).





وفي تغريدة أخرى، وجه أبو مرزوق، رسالةً لعزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، قائلاً: "على مهلك يا عزام".



وأضاف أبو مرزوق: على مهلك يا عزام.. مرة بدك تسيطر ولو على دبابة (إسرائيلية)، ومرة بفصائل المنظمة، التي ترفض مشاركتها بالحوار، وصولاً للوحدة الوطنية".





وتابع: "اليوم بدك تخوض بها معركة ضد حماس، نصيحتي بتحرير الضفة أولاً ومنع شركائك من الاستيلاء على (الخان الأحمر) أم تريد إخبارنا بفشل الإجراءات، وترغب بخوض مغامرة أخرى".









