شؤون فلسطينية

الحكومة تشكر الناشط السويدي لادرا لمواقفه المنحازة للحق ولنضاله من اجل السلام

الحكومة تشكر الناشط السويدي لادرا لمواقفه المنحازة للحق ولنضاله من اجل السلام
رام الله - دنيا الوطن
وجهت حكومة الوفاق الوطني التحية والشكر العميق للمناضل العالمي المدافع عن حقوق الإنسان (بنيامين لادرا)، على مواقفه المنحازة للحق، وعلى نضاله من أجل السلام وحرية الإنسان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم السبت: إن الموقف الوحيد في العالم، الذي يمكن أن يصدر وينفذ ضد مناضل وداعية سلام للبشرية مثل (لادرا) هو الموقف الإسرائيلي، الذي صدر بمنع هذا المناضل العالمي من الوصول إلى فلسطين المحتلة ليتوِّجَ مسيرة (4000) كيلو متر، قطعها مشياً خلال أحد عشر شهراً، تضامناً مع شعبنا العربي الفلسطيني، وتعبيراً عن رفض وإدانة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ومحاولة للفت أنظار العالم تجاه معاناة شعبنا الذي يتعرض لعسف وجبروت الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين، ومازال يكافح من أجل تحقيق الحرية والأمن والسلام، عبر إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه كاملة".

وأكد المتحدث الرسمي، أن منع المناضل لادرا من دخول فلسطين والتصدي له بهذه العنجهية، إنما يعبر عن مدى تفشي ثقافة العداء للسلام والإخاء العالمي وحرية الإنسان، التي تميز الاحتلال الإسرائيلي، وعن حالة الهلع والفزع التي تصيبه إزاء اأي انتصار لحرية الإنسان والسلم والأمن العالميين والحق الفلسطيني.

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