عشراوي: بنيامين لادرا يُمثل ضمير الإنسانية 

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، منع السلطات الإسرائيلية للناشط السويدي في مجال حقوق الإنسان، السيد بنيامين لادرا من دخول فلسطين.





وقالت:"ان الناشط السويدي يمثل ضمير الإنسانية، حيث أنه سار لأكثر من 4000 كيلومتر خلال 11 شهرًا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ولتعميق الوعي بمعاناة الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي لعقود من الزمن، والمطالبة بنصرته والتضامن معه".

وقالت: "باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، نعرب عن امتناننا العميق للسيد لادرا، الذي أثبت شجاعة استثنائية بمناصرة الشعب الفلسطيني، وتوعية الرأي العام الدولي حول استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين وأراضيهم، ومواردهم الطبيعية، وسنبقى مدينين للسيد لادرا في هذا المجال".

وشددت عشراوي، أن منع إسرائيل للسيد لادرا من دخول فلسطين بشكل متعمد، يعتبر خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، ومحاولة عزل فلسطين عن امتدادها الإنساني ومنع أي تضامن معها".

رام الله - دنيا الوطن