دولي

بتهمة الرشوة والاحتيال.. النيابة العامة الإسرائيلية ستُوصي بتقديم نتنياهو للمحاكمة

بتهمة الرشوة والاحتيال.. النيابة العامة الإسرائيلية ستُوصي بتقديم نتنياهو للمحاكمة
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، إن النيابة العامة، ستُوصي بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة بتهم تلقي الرشوة والاحتيال، وغيرهما في ملف (بيزك).

وأوضح التلفزيون، أن النيابة العامة الإسرائيلية، لن تنتظر توصيات الشرطة في ملف شركة (بيزك) للاتصالات، وستوصي في غضون شهرين، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحاكمة.

وأشار إلى أن طاقمين من دائرتي الضريبة والاقتصاد في نيابة لواء تل أبيب، يعملان على استكمال الاستنتاجات في الملفات الثلاثة الخاصة برئيس الوزراء، وأنه ستتم التوصية بمقاضاة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

هذا، ومن المتوقع، أن يتم التحقيق مرة أخرى مع رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل في ملف (بيزك).

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