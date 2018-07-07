شؤون فلسطينية

الشرطة: تَنَقُّل 62 ألف مسافر عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 61 الأسبوع الماضي

الشرطة: تَنَقُّل 62 ألف مسافر عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 61 الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 62 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 61 مطلوباً جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، "أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (27907) أشخاص، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (34347) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان: إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (61) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف البيان: "أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (21) مواطناً خلال الفترة نفسها، بحجة الأسباب الأمنية".

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