شؤون فلسطينية

اشتُهر بصورة (قنبلة الغاز).. العاهل الأردني يتكفل بعلاج الجريح هيثم أبو سبلة

اشتُهر بصورة (قنبلة الغاز).. العاهل الأردني يتكفل بعلاج الجريح هيثم أبو سبلة
الشاب هيثم أبو سبلة
رام الله - دنيا الوطن
وصل الشاب الفلسطيني هيثم أبو سبلة إلى العاصمة الأردنية (عمَان)؛ لتلقي العلاج، إثر إلقاء الجنود الإسرائيليين قنبلة اخترقت وجهه خلال مشاركته في فعاليات (مسيرة العودة) سببت له تشوهات بالغة الخطورة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصاب أبو سبلة نُقل من قطاع غزة إلى المستشفى العسكري الأردني "مدينة الحسين الطبية"، على متن سيارة إسعاف أردنية مزودة بكادر طبي متخصص أمس الجمعة، تنفيذاً لأوامر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وتفيد التقارير الطبية من المستشفيات التي تلقى فيها أبو سبلة العلاجات الأولية، بأن الشاب المصاب يعاني من كسور في الفك وأجزاء من الجهة اليسرى في الوجه، وسقوط عدد من أسنانه، والعجز عن النطق بشكل صحيح، ويحتاج لكادر طبي متخصص لاستكمال علاجه.

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