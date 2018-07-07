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السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق على جازان

السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق على جازان
رام الله - دنيا الوطن
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الجمعة، صاروخاً باليستيا، أطلقه الحوثيون على جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قوله: إنه في تمام الساعة السابعة وسبع عشرة دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي، أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".

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