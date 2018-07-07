الشرطة تغلق 5 نقاط لتهريب الوقود في الخليل



وذكرت مصادر محلية أن الشرطة نجحت في إغلاق 5 نقاط تهريب في منطقة واد السمن الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مبينة أنه جرى إتلاف جميع محتوياتها.



وأشارت إلى أنه تم ضبط حاوية لنقل السولار المهرب تحوي 1500 لتر مع عداد، إضافة إلى توقيف مواطن على خلفية القضية.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة الليلة الماضية 5 نقاط لتهريب السولار وأوقفت متورطًا بعمليات التهريب بمنطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل.