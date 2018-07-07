دولي

(الرجل الصاروخ).. ما هو سر هدية ترامب الطريفة لزعيم كوريا الجنوبية

(الرجل الصاروخ).. ما هو سر هدية ترامب الطريفة لزعيم كوريا الجنوبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (سكاي نيوز) للأنباء، عن مصدر كوري جنوبي قوله: إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حمل هدية طريفة من الرئيس دونالد ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وحسب الموقع، فإن بومبيو الذي وصل يوم السبت إلى بيونج يانج في مستهل جولة آسيوية، جاء بقرص مدمج لأغنية "الرجل الصاروخ" التي طرحها ألتون جون سنة 1972.

يشار إلى أن ترامب، قبل الانفراجة الدبلوماسية بين واشنطن وبيونج يانج، دأب على وصف كيم جونغ أون بـ "رجل الصاروخ الصغير" في إشارة إلى طموحه العسكري وتجاربه الباليستية.

وأبرم ترامب وكيم اتفاقًا لنزع السلاح النووي أثناء قمة تاريخية في سنغافورة في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لكن مراقبين يرون أن الغموض ما زال يكتنف طريقة التنفيذ.

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