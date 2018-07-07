الحية: سنُسقط (صفقة القرن) كما أسقطنا مشروع توطين اللاجئين بسيناء

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن حركته كما أسقطت مشروع توطين اللاجئين في سيناء، فإنها ستُسقط (صفقة القرن) الأمريكية، التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.وأكد الحية، أمس الجمعة، في تصريح له في منطقة ملكة على الحدود الشرقىة لقطاع غزة، رفض حركته لـ (صفقة القرن)، وكافة المشاريع، التي تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية، مضيفاً: "نؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة ظلم واقع على شعبنا، ويجب أن ينتهي بلا أثمان ولا شروط سياسية".