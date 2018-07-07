دولي

أكبر قاعدة للبحرية الأمريكية في العالم مهددة بالغرق

أكبر قاعدة للبحرية الأمريكية في العالم مهددة بالغرق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (ناشيونال إنتيريست)، إن أكبر قاعدة في العالم لأسطول المحيط الأطلسي للبحرية الأمريكية في نورفولك بولاية فرجينيا مهددة بالغرق.

وأدرجت شركة الأبحاث (American Security Project) القاعدة الأمريكية على قائمة المرافق العسكرية الأكثر عرضة للخطر بسبب تغير المناخ، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأوضحت الشركة، أنه في نورفولك منذ عام 2000 حدثت فيضانات أكثر من ذي قبل، وأن معظم التقييمات للتغيرات المناخية، تشير إلى أنه سيكون هناك فيضانات أكثر في المستقبل. وفقاً للتوقعات، بحلول عام 2100، مستوى الفيضان، سينمو بمقدار متر ونصف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الأعاصير القوية في المنطقة، حيث تعتقد الهيئة الهندسية الأمريكية، أن إحدى هذه العواصف، ستدمر القاعدة العسكرية الأكبر في العالم والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة البحرية الأمريكية، يمكن ألا تقوم بالبناء في الأجزاء الأكثر ضعفاً في القاعدة العسكرية لحل المشكلة، ولكن لن يكون من السهل حماية البنية التحتية في ظل المشاكل المادية والاقتصادية في الميزانية.

ويشار إلى أن القاعدة العسكرية الأمريكية في نورفولك هي أكبر قاعدة بحرية في العالم، وتضم ما لا يقل عن 75 سفينة، بما في ذلك حاملات الطائرات النووية، كما أنها مقر القيادة العليا للقوات المسلحة في منطقة الأطلسي.

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