دولي

11 قتيلاً و45 مفقوداً إثر أمطار غزيرة في اليابان

11 قتيلاً و45 مفقوداً إثر أمطار غزيرة في اليابان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 11 شخصاً مصرعهم اليوم السبت، فيما فقد 45 آخرون، جراء تعرض غرب ووسط اليابان لأمطار غزيرة، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتفلزيون اليابانية (إن. إتش. كيه).

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرات خاصة بشأن الأحوال الجوية عبر أربع مقاطعات في غرب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وحثت على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية، وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية وسط ما وصفته بأمطار "تاريخية"، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).

وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: "إن نحو 48 ألف فرد من الشرطة والإطفاء وقوة الدفاع الذاتي اليابانية استجابوا لأكثر من 100 بلاغ عن انهيارات أرضية، ونداءات أخرى للنجدة"، وفقاً لوكالة (رويترز).

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث: "بحلول صباح اليوم السبت، صدرت أوامر لأكثر من 1.6 مليون شخص بمغادرة منازلهم، وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أخرى مع توجيه نصائح لنحو 3.1 مليون شخص آخرين بالمغادرة".

وتأثرت بعض وسائل النقل في جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان، وقالت وكالة (كيودو) للأنباء: إن أتربة ومخلفات الانهيارات الأرضية، غطت أجزاء واسعة من الطريق السريع في شمال الجزيرة.

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