شؤون فلسطينية

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير غرب جنين

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير غرب جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة مواطنين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في حادث سير وقع غرب مدينة جنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين، على شارع حيفا، وأدى إلى إصابة خمسة مواطنين، وصفت إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة، وعملت طواقم الهلال على تقديم الإسعافات الأولية، ونقل المصابين إلى مستشفى الرازي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا). 

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