حراس المسجد الأقصى يتصدون لقوات الاحتلال بعد اعتدائهم على منطقة باب الرحمة

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أنّ حراس المسجد الأقصى: تصدوا صباح اليوم السبت، لعناصر من شرطة الاحتلال، بعد قيامهم بأعمالٍ تخريبية في منطقة (باب الرحمة) بالمسجد.ويأتي ذلك الاعتداء، استكمالًا لمخططات الاحتلال في الاعتداء على مقبرة (باب الرحمة)، التي تواصلت الهجمة ضدها طوال شهر حزيران/ يونيو الماضي.وقد جرى اقتطاع جزء من المقبرة وتسييجها، وتدنيسها ونبش للقبور، ووضع أسوار وحواجز حديدية؛ لفصل الجزء الذي اقتطعته شرطة الاحتلال من المقبرة.وتسعى سلطات الاحتلال؛ لمصادرة أجزاء المقبرة لصالح إنشاء مشاريع تهويدية ومسارات تلمودية في المكان.