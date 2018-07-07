دولي

فنلندا تشتري منظومة صواريخ (جبرائيل) من إسرائيل

فنلندا تشتري منظومة صواريخ (جبرائيل) من إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الصناعات الجوية الإسرائيلية اتفقاً لتزويد الأسطول الحربي الفنلندي بصواريخ بحر – بحر من طراز (جبرائيل) بقيمة 162 مليون يورو، وذلك بعد أن فضلت هلسنكي عرض الشركة الإسرائيلية على عروض من شركات أوروبية وأمريكية.

ووفقاً لموقع (كان) الإسرائيلي فقد تعقب صفقة الصواريخ، صفقة أكبر حجماً، وتبلغ قيمتها أكثر من مئة وتسعين مليون يورو.

وأفاد الموقع أن الحكومة الفنلندية أعلنت اليوم أنها اختارت صواريخ "جبرائيل" لتحل محل نظام صواريخ بحر - بحر الحالية في فنلندا.

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