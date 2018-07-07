السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبيا إلى حار

رام الله - دنيا الوطنالسبت حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبحح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.