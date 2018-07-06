الزهار: الذي يضحي من أجل وطنه لا يبيعه مقابل الرواتب والحصار

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أن الذي يضحي من أجل الوطن لا يبيع وطنه مقابل حصار أو قطع رواتب، مؤكداً أن غزة لن تموت من الجوع، وهذا الحصار لا يمكن أن ينفذ إلى أرواحنا أو أجسادنا.



وأضاف الزهار، في كلمة له بحفل تأبين الشهيد الطفل ياسر أبو النجا بمخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خانيونس: "حصار غزة لا يمكن أن يغير معادلات التحرير ولا يمكن أن ينفذ إلى أرواحنا ولا يمكن أن يبيعوا وطن، فهذه الجرائم لا تغير المبادئ ولا تحرف البوصلة فوجهتنا معروفة إلى الشرق والشمال".وأضاف: "قرارنا هو ما قررته المقاومة؛ فلسطين كل فلسطين، لا أقل من حدودها نهر الأردن حتى البحر المتوسط." معتبراً أن الذين يقفون على الحدود كشفوا زيف الاحتلال.وأوضح أن "القدس لم ولن تسقط من حساباتنا، ولن تموت غزة من الجوع"، متسائلاً: "أين المنظمات العربية والإسلامية، ماذا فعلتم لهؤلاء الشهداء".وخاطب الزهار المستوطنين، بالقول: "نرسل رسالة لكل مستوطن عودوا من حيث أتيتم، فأما نحن فموعدنا مع فلسطين ونقول لكل مستوطن أرحل لأننا قادمون".وتابع الزهار: البالونات الحارقة تحرق كبد الاحتلال، مضيفا "احرقوا هذه الأشجار لأننا سنزرعها، ولأننا لا نأكل من أشجار الغردق فنحن نعرف فلسطين بزيتونها لا بغردقها".واعتبر أن "القيادة الحقيقية لشعبنا على بعد خطوات عن أرضنا"، مشدداً على أن حماس لن تقبل بصفقة القرن، مضيفاً: "نحن نتحدث عن حق وليس صفقة، ولا يمكن التنازل عنه سوى من "الأنذال والخونة".