شؤون فلسطينية

فتح: تناقضنا الرئيسي مع الاحتلال ولن نسمح بحرف بوصلتنا نحو قضايا داخليه

فتح: تناقضنا الرئيسي مع الاحتلال ولن نسمح بحرف بوصلتنا نحو قضايا داخليه
رام الله - دنيا الوطن
قال إقليم نابلس في حركة فتح، إن تناقض الحركة الرئيس مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن الحركة لن تسمح لأحد بحرف البوصلة نحو القضايا الداخلية.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحركة لطالما عبرت كافة محطات ومفاصل العمل الوطني والنضالي وجسدت وجسدت وكرست مفهوم الوحدة الوطنية، ونادت ونادت بضرورة بناء جبهة عريضة تشارك فيها مختلف الفصائل لمواجهة العدو والإسهام في مسيرة الثورة والاشتباك معه على طريق دحر الاحتلال وانجاز الاستقلال الوطني وتحرير الأرض من المغتصبين وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس مع ضمان حق العودة والتعويض.

وأضاف البيان: "هذه المسيرة الطويلة المكللة بالمواقف الوطنية الصادقه والمتميزة، المعبدة بالدم والانتماء، والمعمدة بالبذل والعطاء فكانت فتح أهلا للتحدي والمواجهة ونموذجاً في الصلابة والمنازلة، وسطرت عبر مشوار طويل من الصدام والالتحام مع العدو الإسرائيلي وعلى كافة الجبهات صفحات من الرفعة والمجد بنفس وطني مكافح وعمل وحدوي صادح".

وتابع: "منها انطلقت المبادرات الرائدة نضاليا وكفاحيا، وعلى تراب الوطن ونقاط التماس والمواجهة نزف الشهداء عزة وكرامة، ولأجل حرية شعبنا يقبع آلاف الأسرى خلف القضبان ينتظرون حرية الوطن قبل حريتهم.

وأكمل البيان: "عدونا الإسرائيلي ومن خلفه كل قوى الظلم والإجرام والقتل قد أوغلوا فينا استيطاناً واستهدافاً، وقتلاً واقتحاماً تدميراً وإغلاقاً في محاولات محكومة سلفاً بالفشل لإسكات الصوت الفلسطيني المنادي بالدولة الفلسطينية المستقلة والقدس العربية عاصمة أبدية وبحق العودة والتعويض المؤامرة أيا كان بأسها وخطورتها لن تمر وستتحطم على صخرة الصمود والمواجهة".

واستكمل: "قيادتنا الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومعها جماهير شعبنا موحدون متجذرون مجمعون على فلسطين واحده موحده ولديهم من الإرادة الحرة والإصرار ما يكفي لمواجهة وإفشال وإسقاط المؤامرة، وما يسمى بصفقة القرن، الصفقة الإسرائيلية المغطاه بالعباءة الأمريكية.

وقال البيان: "أمام اشتداد الهجمات المسعورة والمؤامرات الخبيثة المقرونة بارتفاع منسوب القتل والاعتقال والتدمير ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصال الوطن ومحافظاته والاقتحامات المتكررة لمدننا وقرانا ومخيماتنا والمسجد الأقصى، والتي كان آخرها وما زالت معركة الخان الأحمر".

وأضاف البيان: "إنها قصة صمود وثبات للبقاء ولحفظ هوية الأرض وقداستها، تعلي حركتنا المظفرة صوتها عالياً رفضاً للصفقة المزعومة ومعها جماهير شعبنا البطل في كافة محافظات الوطن".

وأشار البيان إلى أن فصائل منظمة التحرير وفعاليات ومؤسسات محافظة نابلس قد توافقت على تنظيم فعالية وطنية جامعة يوم السبت الماضي الموافق الثلاثين من حزيران/يونيو  تأكيداً على الثوابت الوطنية وتمسكا بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، حيث كانت هذه الفعالية ناجحة بكل المقاييس وحسب المتفق عليه.

وتابع البيان: "أمام ما جرى بعد الإعلان عن نجاح وانتهاء المسيرة الوطنية الجامع، من خروج للبعض في مسيرة أخرى جانبية غير متفق عليها وطنيا، بل كان  هذا البعض قد خطط لها مسبقاً حيث أعدوا لها شعارات خاصة مع هتافات مسيئة ومعيبة وما تخللها من تجاوزات، فإن حركة فتح (إقليم نابلس) نعبر عن عظيم أسفنا واستهجاننا لأي تجاوز حدث بل وإدانتنا وشجبنا للسلوك المعيب الذي حاول البعض من خلاله طعننا بخنجر مسموم بظهرنا  من الخلف لجرنا إلى مشكلة داخلية المستفيد منها هو الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا".

وأكمل: "هذا المخطط الخبيث المعد له مسبقا وعن سبق إصرار وترصد وبقرار مركزي  من فصيل بعينه وما تلاه من إصدار للبيانات والمواقف التوتيرية؛ إنما يصب في صالح الأعداء"، داعياً الجميع إلى مراجعات سريعة تبقي على تناقضنا الرئيس مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤمنين أن تجسيد وممارسة الوحدة الوطنية متطلب أساسي وإجباري لدحر الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني".

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