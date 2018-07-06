وفد عسكري إماراتي زار إسرائيل سراً لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (i24NEWS) الإسرائيلية، المتلفزة"، أن سلاح الجو الإسرائيلي استضاف مؤخراً وفداً عسكرياً إماراتياً، زار إسرائيل للاطّلاع عن كثب على عمليات المقاتلات الحديثة من طراز "إف 35"، التي تريد دولة الإمارات شراءها من الولايات المتحدة.



وأوضحت القناة، أن هذه الزيارة تزامنت مع زيارة وفداً أمريكياً لإسرائيل، وسط أنباء عن تنامي التحالف بين إسرائيل ودول الخليج في وجه إيران.يشار إلى أن سلاح الجوي الإسرائيلي كان أول من حصل على هذا النوع من المقاتلات بعد سلاح الجو الأمريكي، وكان ذلك العام الماضي، وتعتبر المقاتلة F35 الطائرة الأحدث في الترسانة الجوية الأمريكية.يذكر أن سلاحي الجو الإسرائيلي والإماراتي شاركا معاً خلال السنوات الأخيرة في بعض التمارين الدولية.