شؤون فلسطينية

هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبل تحمل اسم (جمعة المائة يوم على المسيرة)

هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبل تحمل اسم (جمعة المائة يوم على المسيرة)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجمعة، الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة المقبلة من مسيرة العودة على حدود غزة، بمناسبة 100 يوم على مسيرة العودة.

وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي في مخيم العودة شرق غزة: "ندعو شعبنا للخروج في مسيرات الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان جمعة المائة يوم على المسيرة، ودعما ووفاء لأهلنا في الخان الأحمر".

وأكدت الهيئة، أن "الحصار على غزة حصار ظالم وغير شرعي ومجرم كل من فرضه أو أعلن عليه أو تجاهل آثاره الكارثية على الشعب"، مرحبةً بأي جهد لرفع الحصار عن غزة، دون مساس بالثوابت وعلى رأسها حق العودة، وأن تحرير الأسرى من ركائز مشروعنا الوطني.

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