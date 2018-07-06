شؤون فلسطينية

الأسرى الإداريون يبدأون التصعيد بدخول مجموعة أولى بإضراب مفتوح عن الطعام

الأسرى الإداريون يبدأون التصعيد بدخول مجموعة أولى بإضراب مفتوح عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الجمعة، أن لجنة الأسرى الإداريين التي تتولى قيادة مقاطعة محاكم الإحتلال بكل مستوياتها، بدأت فعليا في الخطوات التصعيدية ضد إدارة سجون الإحتلال الإسرائيلي وإستخبارات السجون، وذلك بدخول مجموعة من الأسرى الإداريين منذ امس في إضرابا مفتوحا عن الطعام.

ونقلت اللجنة للهيئة أسماء الأسرى الذين بدأوا في الإضراب منذ أمس الخميس في معتقل عوفر وهم: محمود عياد وإسلام جواريش وثائر الدلو من محافظة بيت لحم، وعيسى عوض ونديم الرجوب من محافظة الخليل، حيث تم نقلهم جميعا فور إعلانهم الدخول في الإضراب الى زنازين المعتقل.

واوضحت الهيئة ان لجوء الأسرى الإداريين الى التصعيد رد فعل طبيعي على المماطلة واللا مبالاة والإستهتار المتبع من قبل إستخبارات السجون الإسرائيلية في معتقل عوفر، والتي وعدت أكثر من مرة بعد جلسات مطولة مع اللجنة القيادة بدراسة ملف الإعتقال الإداري والتعامل معه بجدية وعقد جلسة موسعة مع ممثلي الأسرى ولكن دون جدوى.

ونقلت الهيئة عن لجنة قيادة الأسرى الإداريين انه سيكون هناك العديد من الخطوات التصعيدية خلال الإسبوع القادم، وستتوسع دائرة الإضراب المفتوح عن الطعام، وسيتم إستئناف كل الخطوات التي أتخذت مسبقا وتم تعليقها، بما فيها الإمتناع عن أخذ الأدوية ومقاطعة عيادات السجون.

يذكر أن الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال يخوضون إضرابا بمقاطعة محاكم الإحتلال بكل مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018، وذلك نتيجة تحويل الإعتقال الإداري الى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري إنتقامي

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