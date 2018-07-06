رضوان: هذا شرطنا لتحقيق المصالحة ونرحب بأي جهد لتحسين أوضاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن حركته ترحب بكل الجهود لحل مشاكل قطاع غزة الإنسانية، ولكن دون دفع أثمان سياسية، مستعرضاً شرط حركته لتحقيق المصالحة الفلسطينية.







وأضاف رضوان، خلال لقاء مع فضائية الأقصى، الجمعة: "لم يعرض علينا شيء من أي جهة، ولن نقبل بالمساومة على حقوقنا وثوابتنا الشرعية، ولكن نرحب بأي جهد يساهم برفع الحصار عن غزة دون دفع ثمناً سياسياً، مؤكداً أن حصار غزة جريمة حرب وعقاب جماعي، مطالبا بالعمل على إنهائه.وحول المصالحة، قال رضوان إن "حماس تريد تطبيق اتفاق المصالحة رزمة واحدة دون انتقاء"، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية من أجل التصدي للمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.في سياق منفصل، أكد رضوان على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق غزة حتى تحقيق جميع أهدافها، مشيراً إلى أن مسيرات العودة حطمت مشروع (صفقة القرن)، مشيراً إلى أن كل أنواع مقاومة المحتل التي يبتكرها شعبنا الفلسطيني مشروعة.