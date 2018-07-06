لواء إيراني: اندلاع الحرب العالمية الثالثة سيكون بهذه الحالة

رام الله - دنيا الوطن

قال القائد في مقر "خاتم الأنبياء"، التابع للجيش الإيراني، اللواء مصطفى إيزدي، أن أي مواجهة في مضيق هرمز، ربما ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، نافياً لجوء بلاده إلى خيار خلط الأوراق في المنطقة، في حال طبقت واشنطن خطتها بمنع إيران من تصدير النفط.







وأوضح ايزدي، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك) للأنباء، الجمعة، أنه في حال حصول أي مواجهة في مضيق هرمز، ربما ستتحول هذه المواجهة لحرب عالمية ثالثة، والأمور ستكون أكبر مما يتم تخيله".

واستبعد القائد في الجيش الإيراني، أن تقوم بلاده باللجوء، لاستخدام نفوذها، أو خلط الأوراق في المنطقة، في حال منعت من بيع النفط قائلاً: "لا أبداً هذا أمر غير منطقي، خلط الأوراق في المنطقة لن تلجأ له إيران، موضوع النفط بعيد تماماً عن ملفات المنطقة، نحن لا نخلط الأوراق أبداً".





وأضاف: "من واجب القوات المسلحة الإيرانية الدفاع عن البلاد، وحين صرح حسن روحاني، عن حق إيران بتصدير نفطها، وقالت القوات المسلحة إنها تقف خلف الرئاسة لضمان حقوق إيران، بغض النظر عن الطريقة، هذا واجب القوات المسلحة ".

وحمل اللواء الإيراني الولايات المتحدة مسؤولية ارتفاع أسعار النفط موضحا "عندما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستحمي حرية التجارة والملاحة في مضيق هرمز، هذا التصريح هو من رفع أسعار النفط، وليس التصريحات الإيرانية".وأشار القائد العسكري الإيراني، إلى أن " كل الخيارات مفتوحة أمام إيران في حال منعت من تصدير نفطها، أو تم تهديد الدول التي تشتري من إيران النفط"، مضيفاً: "سيكون هناك رد موجع وقوي وكل شيء في وقته".