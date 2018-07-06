قناة إسرائيلية: إطلاق نار تجاه قوة لجيش الاحتلال عند معبر بيتونيا
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مسلحون فلسطينيون، اليوم الجمعة، النار تجاه قوة عسكرية إسرائيلية عند معبر بيتونيا قرب رام الله.
وحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات، لافتةً إلى أن قوات كبيرة وصلت المنطقة وبدأت عملية تفتيش عن مطلقي النار.
أطلق مسلحون فلسطينيون، اليوم الجمعة، النار تجاه قوة عسكرية إسرائيلية عند معبر بيتونيا قرب رام الله.
وحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات، لافتةً إلى أن قوات كبيرة وصلت المنطقة وبدأت عملية تفتيش عن مطلقي النار.
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