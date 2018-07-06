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شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: إطلاق نار تجاه قوة لجيش الاحتلال عند معبر بيتونيا

قناة إسرائيلية: إطلاق نار تجاه قوة لجيش الاحتلال عند معبر بيتونيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مسلحون فلسطينيون، اليوم الجمعة، النار تجاه قوة عسكرية إسرائيلية عند معبر بيتونيا قرب رام الله.

وحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات، لافتةً إلى أن قوات كبيرة وصلت المنطقة وبدأت عملية تفتيش عن مطلقي النار.

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