فيديو: إسرائيليون يتظاهرون قرب غزة تضامناً بالطائرات الورقية

رام الله - دنيا الوطنتظاهر أكثر من 2500 مستوطن إسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب حدود قطاع غزة تضامنًا مع عوائل الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن المتظاهرين أطلقوا طائرات ورقية في الهواء تضامنًا مع عائلة الجنديين، مشيرةً إلى أن شخصيات عامة في إسرائيل منهم قضاة من المحكمة العليا شاركوا في التظاهرة.وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بعدم التوصل لأي اتفاق مع حماس أو تقديم مساعدات لغزة بدون إعادة الجنود المفقودين.