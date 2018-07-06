رسمياً.. سلوفاكيا ترفض نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت دولة سلوفاكيا، الجمعة، إنها لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس، وذلك رداً على تقارير إعلامية إسرائيلية بهذا الخصوص.





وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكية، في بيان صحفي، أن ما نُقل على لسان رئيس مجلس النواب السلوفاكي أندريه دانكو، الذي كان في زيارة رسمية لإسرائيل، عبر عن رغبة بلاده بنقل سفارتها إلى القدس غير صحيح.



وأشارت الوزارة، إلى أن صفحة سفارة الجمهورية السلوفاكية في تل أبيب نشرت بياناً نفت فيه ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن رئيس البرلمان السلوفاكي لم يتحدث بهذا الموضوع خلال زيارته لإسرائيل.





وأكدت الوزارة موقفها السابق والمنسجم مع الموقف الأوروبي المشترك، والذي يدعو إلى حل وضع مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق باعتبار القدس عاصمة للدولتين، وترفض الخطوات السياسية الأحادية الجانب.