إصابة 35 متظاهراً في جمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"

أصيب 35 مواطناً من المتظاهرين المشاركين بمسيرة العودة في جمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"، بجراح مختلف جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.







وتنوعت الإصابات ما بين جراح مختلف، واختناق بالغاز، منها عدد من أفراد الطواقم الطبية والصحفية.

رام الله - دنيا الوطنوبدء الفلسطينيون في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، بالتوافد إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك للمشاركة في مسيرة العودة والتي تحمل اسم "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار".وقالت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، إن المسيرة تأتي تأكيدًا "على رفض شعبنا كل المحاولات الأمريكية والاسرائيلية وبعض المطبعين العرب، وتأكيدًا على أن القدس مهما بدلوا في عناوينها أو مواقع سفاراتهم، ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.وجددت الهيئة تأكيدها الوطني الصارم على رفض ومواجهة كل محاولات تصفيه القضية الفلسطينية، أو الالتفاف على حقنا في العودة اليها تحت أي عناوين أو مسميات، أو حلول تنتقص من هذا الحق واستمرار الحصار الظالم على أهلنا في غزة.وطالبت الهيئة، بإنهاء الحصار فوراً مؤكدةً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كأداة نضال جماهيرية قوية في مواجهة صمت العالم عن حقوقنا ومعاناتنا وعن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الاعزل في مواجهة الاحتلال.