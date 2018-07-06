ملادينوف: اجتماعات مثمرة بالقاهرة لإعادة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، إنه عقد اجتماعات مثمرة في القاهرة حول كيفية دعم جهود المصالحة الفلسطينية.





وأضاف ملادينوف، في تغريده عبر حسابه الرسمي في (فيسبوك) اليوم الجمعة: "اجتماعات مثمرة في القاهرة مع النظراء، حول كيفية دعم جهود المصالحة التي تقودها مصر؛ من أجل إعادة الحكومة الفلسطينية إلى غزة".



وأضاف: "الجميع يركز على منع التصعيد، والتخفيف من معاناة الناس، ورسم حل سياسي".