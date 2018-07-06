الجيش السوري يسطر على جزء من الحدود مع الأردن ويتجه لمعبر (نصيب)

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء، إن وحدات الجيش السوري المندفعة من شرق درعا باتت على بعد يقل عن أربعة كيلو مترات من معبر نصيب الحدودي مع الأردن.







وأوضحت الوكالة، أن الجيش بات مسيطراً على معظم بلدات وقرى ريف درعا الشرقي، بعدما تمكنت وحداته فجراً من تطهير ثمانية نقاط جديدة من المخافر الحدودية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، بالإضافة إلى قرية المتاعية وسد المتاعية المحاذيتين للشريط للحدودي.





وأشارت إلى أنه يتم استكمال عمليات المصالحة في بعض القرى شمال الحدود مع الأردن شرق درعا، لا سيما قرى وبلدات (معربة، جمرين، خربا، جبيب، غصم)، تركزت عمليات الجيش بمحاذاة الشريط الحدودي قادمة من الشرق نحو جنوب درعا، وخلال عملية الالتفاف هذه تمكنت وحداته من السيطرة على أكثر من 20 كيلومترا منها، ليصل صباح اليوم إلى المشارف الشرقية لمعبر "نصيب" الحدودي، أكبر المعابر السورية مع الأردن.



ونوهت الوكالة، إلى أنه في حال وصول الجيش إلى المعبر يصبح ريف درعا الشرقي خاليا من المسلحين بالكامل، لتبدأ بعدها عمليات متوقعة ضد معاقل تنظيم جبهة النصرة في الأحياء الجنوبية الشرقية للمحافظة.