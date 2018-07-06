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شؤون فلسطينية

فيديو: يمتلك 15 نوعاً نادر.. (صائد الأفاعي) موهبة المواطن عسلية منذ الصغر

فيديو: يمتلك 15 نوعاً نادر.. (صائد الأفاعي) موهبة المواطن عسلية منذ الصغر
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
من نعومة أظافره اعتاد المواطن عبد الفتاح عسيلة (32) عاماً، والذي يسكن شمال قطاع غزة، على ملاحقة الأفاعي وصيدها، فمع بداية عامه الثاني عشر اشتهر عسيلة بتربيتها.

وقال عسيلة، لـ "دنيا الوطن"، إنه كان يضع الأفاعي في زجاجات بلاستيكية، ومُنع من قبل الأهل والجيران من ممارسة هوايته، متابعاً: "بعض من نصحوني بترك هذه الهواية يستنجدوا بي اليوم منها".

وأضاف: "من خلال هذه الهواية تعرفت على كل أنواع أفاعي فلسطين وهي حوالي 28 نوع، حصلت على 15 نوع، والمعروفين لدينا بفلسطين يشكلون خطراً هن أربعة أنواع". 

وعن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها عائلته، قال إن زوجته وأبناءه أصبحوا قادرين على التعامل مع تلك الأفاعي، كما أنها يؤمنها بشكل جيد لكي لا تؤذي جيرانه.

ويؤكد أن يعتني بتلك الأفاعي بشكل جيد من حيث الأكل ودرجة الحرارة، لافتاً إلى أن أزمة الكهرباء تسببت بموت عدد من الأفاعي التي يمتلكها.

 


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