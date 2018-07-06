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شؤون فلسطينية

إجراءات مالية جديدة للمعلمين وموظفي العقود بوزارة التربية والتعليم

إجراءات مالية جديدة للمعلمين وموظفي العقود بوزارة التربية والتعليم
خاص دنيا الوطن
قال الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، إن الاتحاد عقد اجتماعاً مع مدير عام الرواتب عبد الجبار سالم في وزارة المالية وبحضور إدارة الرواتب في وزارة التربية والتعليم أمجد أبو حسين، وذلك لبحث عدد من القضايا الخاصة بالمعلمين.

وأوضح ارزيقات، أنه تم التوافق على استكمال صرف مستحقات ٢٠١٧ لعقود تعيينات ٢٠١٦ خلال الشهر الجاري، وصرف طبيعة العمل للعقود والبدلاء ٥٠% بدل ٤٠% التي تم صرفها سابقاً.

وأضاف ارزيقات: "تم الاتفاق على استكمال العمل من اجل صرف ٥% اضافه على طبيعة العمل للمعلمين المهنيين لتصبح طبيعة العمل لديهم ٥٥% وتم ارسال الكتب الخاصه بالموضوع، واستكمال صرف العلاوات السنوية الدورية لمن توقفت عنهم عام ٢٠١٦و ٢٠١٥ حيث تم تزويد المالية بالقوائم".

وأشار إلى أن الاجتماع أكد على صرف العلاوات كاملة للعقود وخاصة علاوة الزوجة والأولاد، لافتاً إلى أنه في حالة عدم الصرف يتوجب مراجعة المديريات للتاكد من رفع المعاملة.

وتابع: "بخصوص المعلمين البدلاء المفصولين أمنياً زمن الاحتلال تم الاتفاق مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله على إنهاء الموضوع، وتم توجيه الكتب الخاصة إلى هيئة التقاعد لاحتساب هذه السنوات للتقاعد".

وقال: "سيتم استكمال تغيير المسمى الوظيفي للفنيين الصناعيين الحاصلين على شهادة الهندسة والصرف لهم ماليا على المسمى الجديد بعد ان تم تسكينهم في الديوان، كما جرى التأكيد على تعيين جميع عقود عام ٢٠١٦ هذا العام وتثبيتهم".

ولفت إلى أنه تم التوافق مع وزارة المالية بحكومة التوافق على العمل على تعويض مدراء الدوائر الفنية والادارية في مديريات التربية بدل الفارق الذي حدث عند تسكينهم على درجة (C).

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