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شؤون فلسطينية

المئات يؤدون صلاة الجمعة بالخان الأحمر في مواجهة تهويده

المئات يؤدون صلاة الجمعة بالخان الأحمر في مواجهة تهويده
رام الله - دنيا الوطن
أدى حشد كبير صلاة الجمعة اليوم، فوق أراضي الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، دعما ومساندة لأهالي الخان المهدد بالهدم والترحيل القسري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيدا على عروبته.

 وأكد خطيب الجمعة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أهمية الرباط والدفاع عن أرض فلسطين، لافتا إلى أن نصرة الخان والصمود فيه واجب على أبناء شعبنا، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية، كونها البوابة الشرقية للقدس المحتلة.

وأشار إلى وجوب تعزيز الثبات والصمود للمواطنين في الخان، والذين يمثلون القوة الحقيقية في الدفاع عن القدس، مثمنا صمود أهالي الخان الأحمر والقرى البدوية المحيطة، ضد الاحتلال الإسرائيلي وتحملهم إجراءاته التعسفية التي تستهدف كل تفاصيل حياتهم.

وأعرب المفتي عن ثقته بانتصار الخان الأحمر، قائلا: إن أبناء شعبنا في القدس الذين انتصروا في معركة بوابات الأقصى سينتصرون في معركة بوابة القدس الشرقية (الخان الأحمر).

ولفت إلى أن القدس أرض مباركة تشد إليها الرحال، كما أنها تمثل جزءا من عقيدة الإيمان والتوحيد لأنها ارتبطت بالإسراء والمعراج.

وخاطب المرابطين هناك قائلا: "أنتم طليعة الأمة والخط الأمامي في الدفاع عن القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى".

ووجه رسالة للاحتلال مفادها أن هذه أرض فلسطينية خلقنا فيها وسنبقى صامدون فوق أرضنا مهما اشتد العدوان.

وخاطب الشيخ حسين الأمة العربية حكومات وشعوب قائلا: "إن المحافظة على عروبة القدس و الدفاع عنها مسؤولية الجميع، وبأن شعبنا هو رأس الحربة في هذا الدفاع".

وطالب الأمة الإسلامية: "بنفض غبار الذل والهزيمة عنها وتوجيه بوصلتها نحو القدس كونها وصية الفاروق وصلاح الدين".

وتساءل المفتي، في رسالته للمجتمع الدولي، أين معاهدات واتفاقيات العالم المتعلقة بحقوق الإنسان وشرعية الأمم المتحدة، التي يتغنى بها العالم؟، داعيهم للتحرك لنصرة حقوق الإنسان في فلسطين وإيقاف العدوان الإسرائيلي والأميركي على شعبنا.

ونظم المشاركون عقب الصلاة مسيرة نحو الشارع الرئيسي المحاذي للخان الأحمر، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الهتافات المؤيدة للحق الفلسطيني، والداعمة لصمود وثبات أهالي الخان، والمنددة بجرائم الاحتلال، مؤكدين استمرار الفعاليات حتى إسقاط مخططات الاحتلال الهادفة للاستيلاء على الأرض وإقامة المشاريع الاستيطانية.

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