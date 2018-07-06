واشنطن تطلق أكبر حرب تجارية.. هكذا سترد بكين

اعتبرت الصين، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "أطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي" بفرضها في اليوم نفسه رسوماً جمركية على منتجات صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار.





وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي.





وصرح متحدث باسم الوزارة بأن بلاده مضطرة لاتخاذ إجراءات ضرورية رداً على القرار الأميركي، وقال في بيان إن الصين تعهدت "بألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب".





ومع أن المتحدث لم يحدد طبيعة تلك الإجراءات، إلا أن بكين كانت تعهدت سابقا باتخاذ إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.





وقد دخلت الرسوم الأميركية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ، فجر اليوم الجمعة، وهو ما ينذر بانطلاق حرب تجارية بين الرئيس دونالد ترامب والصين رغم مخاوف الشركات والمستثمرين.





وستفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25% على معدات وإلكترونيات وأجهزة متطورة مصنعة في الصين -من بينها سيارات- تبلغ قيمتها 34 مليار دولار.





الصين توعدت بالرد على الإجراءات الأميركية





وكانت الصين حذرت أمس الخميس من أن الولايات المتحدة "تفتح النار" على العالم برسومها الجمركية، وقالت إنها لن "تطلق الرصاصة الأولى"، ولكنها سترد فور دخول الإجراءات الأميركية حيز التطبيق.





وحذرت وزارة التجارة الصينية من أن الرسوم الأميركية ستضر سلاسل الإمداد العالمية التي تشمل الشركات الأجنبية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.





وتخطط الصين لفرض رسوم جمركية على مئات السلع الأميركية تستهدف بعض أهم الصادرات الأميركية، منها فول الصويا والذرة الرفيعة والقطن، مما يهدد المزارعين الأميركيين في الولايات التي دعمت ترامب، مثل تكساس وأيوا.





وسبق أن هدد الرئيس الأميركي بتصعيد النزاع التجاري بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 450 مليار دولار إذا ردت الصين، وهز النزاع الأسواق المالية بما فيها الأسهم والعملات وتجارة السلع العالمية من فول الصويا إلى الفحم.





رام الله - دنيا الوطن